Die Polizei bittet um Mithilfe Motorrad mit widerrechtlich angebrachten Kennzeichen in Schwandorf entdeckt

Foto: PI Schwandorf

Am Montag, 8. Juni, stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schwandorf auf einem Parkplatz in der Fabrikstraße ein Kraftrad mit widerrechtlich angebrachten Kennzeichen fest. Es handelte sich um ein Kraftrad der Marke Kawasaki, Modell ZX900E in den Farben Grün und Schwarz.