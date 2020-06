Geschwindigkeitsmessung Neun Fahrverbote in fünf Stunden erteilt

Fünf Stunden lang hat die Verkehrspolizei am Montagvormittag, 8. Juni, die Geschwindigkeit in Hof in der Oelsnitzer Straße auf Höhe des Kindergartens überwacht.