3.000 Euro Schaden Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Kreuzung in Tirschenreuth

Foto: 123rf.com

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag, 8. Juni, an der Kreuzung der Äußeren Regensburger Straße und Einsteinstraße in Tirschenreuth. Der Fahrer eines VW wollte die Kreuzung von der Einsteinstraße in Richtung Rothenbürger Straße überqueren. Er übersah hierbei einen von rechts kommenden Pkw.