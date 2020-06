Kontrolle auf der A93 Fleisch- und Wurstwaren fast ungekühlt transportiert

Mehrere Kilo wurden, entdeckten Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb bei einer Kontrolle eines bulgarischen Kleintransporters am Sonntagmittag, 7. Juni.

Gattendorf/Landkreis Hof. Gegen 12 Uhr geriet ein KleinKtransporter, der auf der Autobahn A93 in Richtung Norden unterwegs war, ins Visier der Fahnder. Am Steuer saß ein 33-jähriger Bulgare, der in Duisburg wohnt und dort einen Imbiss betreibt. Bei der Überprüfung der Ladefläche staunten die Beamten nicht schlecht, als sie neben anderen Waren, mehrere Kartons mit Fleisch- und Wurstwaren feststellten. Darunter befand sich unter anderem auch Hackfleisch, das tiefgekühlt transportiert werden muss.

Die hinzugezogene Lebensmittelkontrolleurin stellte bei einer Messung zum Teil Temperaturen im zweistelligen Plusbereich fest. Auf Anordnung des Veterinäramts Hof wurden die Lebensmittel beschlagnahmt. Der Fahrer erhielt eine Anzeige.