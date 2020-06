Die Polizei ermittelt Einbruch ins Pechbrunner Rathaus – Bargeld und Wertgegenstände geklaut

Das vergangene Wochenende, 5. bis 8. Juni , nutzten unbekannte Täter, um in das Rathausgebäude in Pechbrunn einzubrechen und Bargeld zu entwenden.

Pechbrunn/Landkreis Tirschenreuth. Zunächst stiegen die Einbrecher durch eine gewaltsam geöffnete Fensterscheibe in die Arztpraxis im Erdgeschoss des Rathauses ein und entwendeten dort Bargeld. Anschließend gelangten sie über eine Türe in den Bereich der Verwaltung und entwendeten dort ebenfalls Bargeld und Wertgegenstände. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Weiden geführt. Sie bittet dringend um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 0961/ 401-291 entgegengenommen werden.