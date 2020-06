Verkehrskontrolle Radfahrer hat 14 Gramm Marihuana dabei

Foto: 123rf.com

Bei einer Verkehrskontrolle eines 23-jährigen Radfahrers in der Raigeringer Straße in Amberg am Sonntagabend, 7. Juni, fiel auf, dass der junge Mann einige Gramm Marihuana mitführte, die sichergestellt wurden.