Hinweise erbeten Versperrtes Herrenrad aus Fahrradständer geklaut

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 5. Juni, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr bis 19.45 Uhr, wurde aus einem Fahrradständer vor der Sparkasse in der Regensburger Straße in Burglengenfeld ein versperrtes schwarzes Herrenrad der Marke Dynamics entwendet.