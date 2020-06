Knapp zwei Promille Betrunkener klettert über 1,80 Meter hohe Geländer und verletzt sich

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Freitag, 5. Juni, gegen 20 Uhr, war ein 20-Jähriger in der Unterführung der Frauenrichter Straße in Weiden unterwegs. Dort wollte er die Straße überqueren und weil ihn scheinbar der Weg um das dort befindliche Geländer herum zu weit war, kletterte er über dieses und sprang auf die 1,80 Meter darunter liegende Fahrbahn.