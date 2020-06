Dreister Diebstahl Waren im Wert von 90 Euro in den Rucksack gepackt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 6. Juni, kurz vor Geschäftsschluss wurde ein 29-jähriger Weidner vom Personal eines Einkaufsmarktes in der Professor-Zintl-Straße dabei beobachtet wie er in Seelenruhe verschiedenste Artikel immer wieder in seinen Rucksack steckte. An der Kasse bezahlte er dann eine Packung Gummibärchen und wollte das Geschäft verlassen.