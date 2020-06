Auseinandersetzung im Weiden Mitten in der Nacht gab‘s Schläge im Treppenhaus

Am frühen Samstagmorgen, 6. Juni, gegen 3 Uhr, kam es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Mooslohstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Wohnungsinhaber und einer 23-jährigen Weidnerin, die ihren Bruder aufsuchen wollte, der sich in der Wohnung des 20-Jährigen befand.