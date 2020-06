Ermittlungen in Selb Mysteriöser Fall von Körperverletzung beschäftigt Polizei

Am Samstagabend, 6. Juni, erschien ein 19-Jähriger in Begleitung zweier Bekannter bei der Polizei und zeigte an, dass er in der vergangenen Nacht im Stadtgebiet Selb von zwei bislang Unbekannten geschlagen wurde und es ihm nun zusehends gesundheitlich schlechter geht.