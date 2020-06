Einsatz in Selb Wechselseitige Körperverletzung und Beleidigung – die Polizei ermittelt

In den späten Abendstunden des Freitags, 5. Juni, kam es aus bislang ungeklärten Gründen zwischen zwei Personen aus Selb zu einem Streit in der Schillerstraße.

Selb. In Folge dessen gingen die beiden Parteien aufeinander los und wurden leicht verletzt. Dabei waren die Beiden deutlich alkoholisiert. Im weiteren Verlauf nahm die Streife der Polizeiinspektion Marktredwitz den Sachverhalt auf und wurde durch den amtsbekannten 47-jährigen Selber renitent mit abwertenden Ausdrücken beschimpft. Des Weiteren bedrohte er die Beamten und kündigte weitere Straftaten an. Auf Grund dessen wurde der Beschuldigte in polizeilichen Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern und gleichzeitig seinen Alkoholpegel zu mindern. Die Polizei Marktredwitz ermittelt jetzt auf Grund der Vergehen der