Einsatz in Hof Pflanzen aus einem Pflanzkübel gerissen und auf die Straße geworfen

Unbekannte verübten eine Sachbeschädigung vor einem Geschäft in der Lorenzstraße in Hof. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hof. Am Freitag, 5. Juni, in den späten Abendstunden, ereignete sich eine Sachbeschädigung vor einem Geschäft in der Lorenzstraße. Unbekannte Vandalen rissen dort mehrere Pflanzen aus einem Pflanzkübel, der vor dem Geschäft aufgestellt war, und warfen diese auf die Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den bzw. die Täter geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 bei der Polizeiinspektion Hof zu melden.