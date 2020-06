Die Polizei ermittelt 76-Jähriger verwüstet den Laden seines 45-jährigen Sohnes

Am Freitagnachmittag, 5. Juni, verwüstete ein 76-Jähriger aufgrund eines Familienstreits den Laden seines 45-jährigen Sohnes und griff diesen körperlich an.

Hof. Gegen 13 Uhr ereignete sich in einem Laden in der Hofer Innenstadt ein heftiger Familienstreit. Als ein 76-Jähriger den Laden seines 45-jährigen Sohnes aufsuchte, kam es offensichtlich zu einer Meinungsverschiedenheit. Der Streit schaukelte sich so weit hoch, dass der 76-Jährige ausfällig wurde und das Inventar des Ladens verwüstete. Anschließend schlug er auf seinen Sohn mit einem Stock ein. Der 45-jährige erlitt dabei jedoch keine Verletzungen. Die Polizei ermittelt gegen den 76-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.