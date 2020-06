Die Polizei bittet um Hinweise Kuvert mit fast 3.000 Euro auf dem Autodach vergessen

Foto: 123rf.com

Eine 35-jährige Frau hob am Freitagnachmittag, 5. Juni, bei der Commerzbank in Neunburg vorm Wald 2.850 Euro ab und legte dieses in einem Kuvert kurz auf ihr Autodach. Dann vergaß sie leider das Geld und fuhr los.