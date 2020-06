Unfall in Schwandorf Nicht aufgepasst – stockenden Verkehr übersehen, 4.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstagnachmittag, 8. Juni, war eine 27-Jährige aus Wackersdorf mit ihrem Audi A3 auf der Staatsstraße 2397 von Schwandorf kommend in Richtung Klardorf unterwegs. Am Kreisverkehr zur Klärwerkstraße stockte der Verkehr und die 27-Jährige fuhr aus Unachtsamkeit auf ihren Vordermann auf.