Gefährlich Mit über 2,3 Promille am Bahnsteig herumgeschwankt

Am Donnerstag, 4. Juni, gegen 20 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung am Bahnhof in Schwandorf auf einen Lokführer aufmerksam, der die Beamten mit dringlichen Handzeichen auf eine junge Frau am Bahnsteig aufmerksam machte.