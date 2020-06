Anzeige erstattet Aufmerksamer Zeuge klärt Unfallflucht in Bodenwöhr

Am Donnerstag, 4. Juni, gegen 10 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Lkw-Fahrer aus Stein die Forststraße in Blechhammer in Bodenwöhr und beschädigte beim Rangieren einen Gartenzaun. Der Fahrer begutachtete des Schaden in Höhe von 300 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.