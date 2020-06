In der Rechtskurve 18-Jährige fährt in den Straßengraben und wird leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 4. Juni, gegen 20 Uhr, kam auf der Staatsstraße 2145 hinter dem Gemeindebereich Nittenau kurz vor der Auffahrt auf die Bundesstraße B16 ein BMW in einer langen Rechtskurve nach links von der Straße ab und fuhr in den dortigen Straßengraben.