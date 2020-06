Einsatz in Amberg Alkohol, Drogen und Randale

Foto: Ursula Hildebrand

17, 18 und 16 Jahre alt sind die jungen „Damen“, die in Amber in der Grünanlage in der Nordgaustraße am Mittwochabend, 3. Juni, so lautstark lärmten, dass die Polizei von Anrainern verständigt werden musste.