Polizei bittet um Hinweise Unbekannter Dieb klaut 83-Jähriger die Geldbörse – nach Angaben der Dame 1.100 Euro Entwendungsschaden

Eine 83-jährige Thiersheimerin hielt sich, eigenen Angaben zufolge, am Mittwoch, 3. Juni, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr, zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Jean-Paul-Straße in Marktredwitz auf. Ein unbekannter Tatverdächtiger habe in einem unbeobachteten Moment aus der Handtasche der älteren Dame die Geldbörse samt Bargeld, Scheckkarte und Personalausweis entwendet.