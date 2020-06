Verkehrskontrolle 54-Jähriger hat verbotenes Messer im Helmfach seines Mofas

Foto: 123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 3. Juni, gegen 14 Uhr, wurde ein 54-jähriger Thiersheimer mit seinem Mofa in der Arzberger Straße in Thiersheim im Rahmen einer Verkehrskontrolle von Beamten der Polizei Marktredwitz überprüft. Dabei wurde im Helmfach des Mofas ein Messer mit feststehender, circa 17 Zentimeter langer Klinge aufgefunden.