Anzeige erstattet Mit einer zweiten Kontrolle am gleichen Tag hat der führerscheinlose Fahrzeughalter wohl nicht gerechnet

Schleierfahnder der Hofer Verkehrspolizei kontrollierten am Mittwoch, 3. Juni, um 10 Uhr, bei Leupoldsgrün einen BMW mit Böblinger Kennzeichen, der auf der Autobahn A9 in Richtung Berlin unterwegs war. Bei dieser Überprüfung mussten die Polizisten nichts beanstanden, stellten aber fest, dass der Fahrzeughalter, der auf dem Beifahrersitz saß, keinen gültigen Führerschein besitzt.

Leupoldsgrün. Dies gab der 32-jährige tunesische Staatsangehörige auch bereitwillig zu und erläuterte, dass er wegen zurückliegenden Fahrens ohne Führerschein nun zu einer medizinischen Untersuchung muss, die noch aussteht. Deshalb ließ er auch für die Fahrt nach Berlin einen Bekannten ans Steuer seines BMW.

Am gleichen Tag, kurz vor 15 Uhr, fiel der gleichen Streifenbesatzung der Böblinger BMW jedoch erneut auf, als er jetzt in Richtung Süden fuhr. Die Beamten trauten ihren Augen nicht, als sie bemerkten, dass nun der Halter selbst am Steuer seines Wagens saß. Die Folge war ein Stopp-Signal und eine Kontrolle am Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Hof-West. Die Mitfahrer aus dem BMW vom Vormittag folgten ihrem Freund in einem Audi. Sie fuhren freiwillig an der Ausfahrt mit aus und hielten ebenfalls am Pendlerparkplatz an. Von der erneuten Kontrolle am selben Tag durch die gleichen Polizisten sichtlich überrascht, stieg der 32-Jährige aus seinem BMW und gab sofort an, einen Fehler gemacht zu haben.

Weitere Angaben zur Sache machte er jedoch zunächst nicht, da er sich bereits in seinem Bemühen, einen neuen Führerschein zu erwerben, von einem Rechtsanwalt vertreten lässt. Im Verlaufe des Gespräches gab der BMW-Fahrer dann doch noch eine interessante Information preis. Er hatte nämlich kurz vor der Kontrollstelle an der Rastanlage Frankenwald getankt. Sogar die Tankquittung übergab er den Beamten. An der Rastanlage werden die Tankvorgänge und demnach die Fahrbewegungen der Autos von und zu den Zapfsäulen per Video überwacht. Hieraus lässt sich nun erkennen, dass der 32-Jährige seinen Wagen schon über eine längere Strecke selbst steuerte. Er erhielt eine weitere Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Eine Bekannte aus dem zweiten Wagen hatte einen gültigen Führerschein und konnte das Steuer des BMW übernehmen.