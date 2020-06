10.000 Euro Schaden Motorradfahrer bei Unfall in Weißenstadt schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Mittwochabend, 3. Juni, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Bayreuth die Bayreuther Straße in Weißenstadt stadteinwärts und wollte nach links in einen Flurbereinigungsweg am Weißenstädter See abbiegen. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 61-jähriger Weißenstädter mit seinem Motorrad entgegen.