Die Polizei ermittelt Geisterfahrt von Schwandorf bis Schwarzenfeld – 85-Jähriger war in falscher Richtung auf der A93 unterwegs

Glück im Unglück hatte nicht nur ein knapp 85-jähriger Mann aus Regensburg, der am Mittwoch, 3. Mai, gegen 20.56 Uhr, an der Anschlussstelle der Schwandorf-Mitte der Autobahn A93 mit seinem Pkw verkehrt auf die Autobahn in nördliche Richtung aufgefahren ist.