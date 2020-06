Unfall in Neunburg Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 3. Juni, gegen 14 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Opel-Fahrer aus dem Stadtgebiet in Neunburg vorm Wald die Äußere Neukirchner Straße von Neukirchen-Balbini kommend und wollte die Industriestraße überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Audi eines 41-jährigen Neunburgers, der die Industriestraße in Richtung Schwarzenfeld befuhr.