Anzeige erstattet Polizei erwischt alkoholisierten 27-jährigen Radfahrer

Foto: 123rf.com

Obwohl die Beleuchtung an seinem Fahrrad nicht funktionierte, fiel ein 27-Jähriger am Donnerstag, 4. Juni, gegen 2 Uhr, trotzdem einer Streife der Polizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz auf. Dies lag an seiner Schlangenlinienfahrt im Stockerhutweg in Weiden.