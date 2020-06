2.000 Euro Schaden Pkw-Fahrer fährt rückwärts gegen Roller – niemand verletzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 2. Juni, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße in Bruck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren gegen einen von hinten kommendes Kleinkraftrad stieß.