Belohnung Jagdhund „Finn von Dyckerland“ hatte den richtigen Riecher

Den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung von mehreren Einbruch und Diebstahlsdelikten gab am Montag, 11. Mai, der neunjährige von Jagdpächter Markus Häuslmann aus Waldsassen.

Waldsassen. Häuslmann war in den frühen Morgenstunden des 11. Mai zusammen mit seinem Deutsch Drahthaar im Bereich Schloppach unterwegs und stieß in einem Waldstück auf ein vermutliches Versteck von Diebesgut. Mit Hilfe seines Hundes stellte er fest, dass sich in der Nähe des Fundortes eine verdächtige Person befand. Dem Spürsinn seines treuen Jagdgefährten „Finn“ ist es zu verdanken, dass letztendlich die verständigten Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung einen 37-jährigen amtsbekannten tschechischen Staatsangehörigen festnehmen konnten. Dem Tatverdächtigten konnten mittlerweile mehrere Einbrüche, Fahrrad- und Werkzeugdiebstähle im Dienstbereich der Polizeiinspektion Waldsassen zugeordnet werden.

Der Leiter der Polizeiinspektion Waldsassen, Roland Heldwein, bedankte sich für das vorbildliche und couragierte Verhalten bei Herrn Häuslmann und seinen Hund „Finn.“ Als Anerkennung händigte er ein Dankeschreiben von Polizeipräsident Norbert Zink und eine finanzielle Belohnung aus.

In vielen Fällen ist die Polizei zur Aufklärung von Straftaten auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Deshalb sollte sich niemand scheuen, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei zu verständigen.