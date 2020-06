Niemand verletzt Kollision unvermeidbar – Corsa-Fahrer übersieht Sattelzug

Foto: 123rf.com

Als ein 85-jähriger Corsa-Fahrer die Kreisstraße HO28 aus Richtung Bernstein kommend nach Schwarzenbach am Wald befuhr, um im Anschluss nach rechts auf die Staatsstraße 2194 in Richtung Straßdorf einzufahren, übersah er einen auf der Vorfahrtsstraße aus Richtung Schwarzenbach am Wald fahrenden Sattelzug mit Anhänger, der an der Kreuzung ebenfalls nach rechts abbog.