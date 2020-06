„Dynamit“ Ungültigen Führerschein und verbotene Böller im Gepäck

Ein ungültiger Führerschein und verbotene Böller waren das Ergebnis einer Kontrolle eines Mercedes mit Berliner Kennzeichen am Dienstag, 2. Juni, um 16.40 Uhr, am Pendlerparkplatz auf der Autobahn A9 bei Leupoldsgrün an der Anschlussstelle Hof/West.