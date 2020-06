Acht Anzeigen 20 Beanstandungen bei Geschwindigkeitsmessung in Niedermurach

Die Verkehrspolizeiinspektion Amberg führte bei Niedermurach am Dienstag, 2. Juni, zwischen 15.50 Uhr und 20.15 Uhr, auf der Staatsstraße 2156 von Nabburg in Richtung Teunz am „Teunzer Berg“ eine Geschwindigkeitsmessung durch.