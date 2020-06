Die Kripo ermittelt Unbekannte sprengen Geldautomaten einer Bankfiliale in Selbitz

Bislang Unbekannte sprengten am frühen Mittwochmorgen, 3. Juni, den Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in Selbitz. Zahlreiche Einsatzkräfte fahnden derzeit nach den Tätern und einem dunklen Auto. Die Kriminalpolizei Hof hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Selbitz/Landkreis Hof. Ein Anwohner teilte kurz vor 3 Uhr einen lauten Knall in der Bankfiliale am Marktplatz mit. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten gleich darauf mindestens drei vermummte Personen mit einem dunklen Auto in Richtung Autobahn A9. Sogleich wurden zahlreiche Streifenbesatzungen und ein Hubschrauber alarmiert und fahnden derzeit in Selbitz und Umgebung. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Unbekannten offenbar an dem Geldausgabeautomat im Vorraum der Bank zu schaffen gemacht und ihn gesprengt. Bewohner des Bankgebäudes wurden nicht verletzt. Ob die Täter Bargeld erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt.

Personen, die in den Morgenstunden in Selbitz, Marktplatz, beziehungsweise umliegenden Bereich Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, melden sich bitte über Notruf oder über die Telefonnummer 09281/ 704-0 bei der Kripo Hof.