Die Polizei ermittelt Zwei Fenster an der Eissporthalle in Selb beschädigt

In der Zeit zwischen Freitag, 29. Mai, 13.30 Uhr, bis Dienstag, 2. Juni, 7 Uhr, sind zwei Fenster an der Eissporthalle in Selb in der Hanns- Braun-Straße beschädigt worden.