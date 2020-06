Sichergestellt 19-jähriger Kfz-Mechaniker hatte etwas zu viel an seinem BMW herumgeschraubt

Im Amberger Stadtwesten war am Mittwochmorgen, 3. Juni, kurz nach Mitternacht, eine 22-Jährige, aus der Region Kulmbach mit dem Auto ihres Freundes unterwegs. Der 3er BMW erweckte die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife aufgrund seines hohen Standgeräusches.

Amberg. Während der Fahrzeugschein 80 dB(A) bei 3975 U/min. vorgab, erzielte eine Messung 96,3 dB(A). Dieser erhebliche Unterschied wird in verschiedenen Tabellen mit der Lärmkulisse in der Nähe einer Verkehrsstraße und dem Standort vor einem dröhnenden Disco-Lautsprecher verglichen. Die technisch versierten Beamten fanden dazu zwar einem dem äußeren Anschein nach konforme, überlaute Abgasanlage vor, mussten einen möglicher Defekt jedoch aufgrund der satten und konstanten Klangfarbe ausschließen. Somit blieb eine vorsätzliche technische Manipulation ursächlich. Außerdem fiel auf, dass die Serienfrontscheinwerfer nachträglich mit zweifelhaften LED-Standlichtringen versehen waren.

Die junge Fahrerin versicherte absolut glaubhaft, sich den BMW, das Herzstück ihres Freundes, eines Kfz-Mechanikers, nur für diese einmalige Fahrt nach Amberg ausgeliehen zu haben. Sie selbst fände an der technischen Seite und an Tuningmaßnahmen kein Interesse. Allerdings war jetzt der Sachbeweis entweder durch Einräumen der Veränderungen oder durch ein TÜV-Gutachten mit einer einhergehenden Sicherstellung des BMW zu führen. Die Beamten hätten ausnahmeweise eine einmalige Rückfahrt gestattet und auf eine Stilllegung des Fahrzeugs verzichtet. So nahm die Oberfränkin mit ihrem Partner telefonisch Kontakt auf und erlebte eine völlige Überraschung. Denn trotz der offensichtlichen Beweislage zeigte sich der 19-jährige „Fachmann“ komplett uneinsichtig. Nach einem wohl eher heftigen Meinungsaustausch mit ihm erklärte die schwer enttäuschte junge Dame ihr komplettes Unverständnis zum Verhalten ihres Freundes. „Mit größtem Vergnügen“ übergab sie die Fahrzeugschlüssel zur Sicherstellung und kümmerte sich um alternative Möglichkeiten der Rückreise.