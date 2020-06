Zeugen gesucht Zwei Unfallfluchten in Weiden – Verursacher entfernten sich einfach

In Weiden ereigneten sich zwischen Samstag, 30. Mai, und Dienstag, 2. Juni, zwei Unfallfluchten. Die PI Weiden sucht nun Zeugen.

Weiden. Ein grauer Skoda Kodiaq parkte von Samstag, 30. Mai, 12 Uhr, bis Dienstag, 2. Juni, 6.30 Uhr, vor dem Wohnanwesen Schmidbühl 1 in Weiden. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Skoda und beschädigte ihn an der Fahrerseite. Durch die Kratzer entstand ein Unfallschaden von etwa 1.000 Euro.

Am Dienstag, 2. Juni, in der Zeit von 9.45 Uhr bis 10.45 Uhr, parkte ein weißer Fiat Ducato vor dem Anwesen Leuchtenberger Straße 14 in Weiden. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Kleintransporter an der Fahrerseite. Auch hier entstand durch Kratzer ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Da sich in beiden Fällen die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten, sucht die Polizeiinspektion Weiden Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/ 401321 zu melden.