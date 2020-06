Vorfahrt missachtet Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin

Foto: 123rf.com

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Fiat auf der Asylstraße in Weiden in Richtung Sedanstraße unterwegs. An der Kreuzung Asylstraße/Hermannstraße übersah er eine 21-jährige Fahrradfahrerin, die Vorfahrt hatte und in Richtung Innenstadt fuhr.