Drogen sichergestellt Drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Am Dienstag, 2. Juni, gegen 14 Uhr, kontrollierten die Beamten der Zivilen Einsatzgruppe des Operativen Ergänzungsdienstes Weiden in der Oberpfalz eine 53-Jährige in der Wallensteinstraße in Weiden. Hierbei fanden sie in der Handtasche der Dame eine geringe Menge Methamphetamin auf.