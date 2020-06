Strafanzeige erstellt Führerscheinloser 24-Jähriger schnappt sich das Auto seiner Bekannten und fährt ein paar Runden

Ein 24-jähriger Mann fuhr am frühen Mittwochmorgen, 3. Juni, mit einem Fahrzeug ein paar Runden durch Hof. Nun muss er sich wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Hof. Eine Anwohnerin verständigte um 1.10 Uhr die Polizeiinspektion Hof darüber, dass eine Frau auf dem Parkplatz der Freiheitshalle auf ein Fahrzeug herumschreit und auf ein weißes Auto schlägt. Die eintreffenden Beamten konnten vier Fahrzeuge auf dem Platz feststellen. Eine 23-jährige Hoferin saß in ihrem Fahrzeug.

Die Ordnungshüter sprachen die Frau an. Sie gab an, dass ein 24-jähriger Bekannter sich einfach in ihren weißen Fiat setzte und etwa 200 Meter gefahren ist. Jedoch besitzt der Hofer keinen Führerschein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.