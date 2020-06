Im dreistelligen Grammbereich Marihuana im Regionalexpress beschlagnahmt

Foto: 123rf.com

Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb beschlagnahmten am Samstagabend, 30. Mai, in einem Zug am Hofer Bahnhof bei zwei Männern eine größere Menge Marihuana. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof ergingen gegen die beiden Reisenden Untersuchungshaftbefehle.