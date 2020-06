Hinweise erbeten 20-Jähriger läuft mit orangener Warnleuchte herum und will keine Angaben zur Herkunft der Leuchte machen

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 2. Juni, gegen 23.20 Uhr, kontrollierte eine Zivilstreife der Polizei in der Regensburger Straße in Burglengenfeld einen 20-jährigen Mann, der eine orange Warnleuchte, eine sogenannte Nissenleuchte, bei sich trug. Der Mann wollte keine Angaben zur Herkunft der Leuchte machen.