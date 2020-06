Zeugen gesucht Lkw fährt in Schutzplanke und fährt einfach weiter – VW wird später durch ein Metallteil beschädigt

Am Dienstag, 2. Juni, um 5.40 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A93 bei Schönwald eine Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Schönwald. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer war auf der A93 in Richtung Norden unterwegs, kam offenbar zwischen Selb-Nord und Schönwald zu weit nach rechts und stieß in die Leitplanke. Dabei wurden mehrere Felder der Schutzplanke beschädigt und Teile davon auf die Fahrbahn geschleudert. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe vom über 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Einige Zeit später fuhr ein weiterer Lastzug über die Metallteile und wirbelte diese auf. Hinter ihm befand sich in dem Moment eine 45-jährige Frau aus dem Landkreis Wunsiedel mit ihrem VW Golf. Ihr Fahrzeug wurde von einem aufgewirbelten Schutzplankenteil getroffen und beschädigt.

Daraufhin wurde die Verkehrspolizeiinspektion Hof zur Unfallaufnahme hinzugerufen. Sie ist nun auf der Suche nach dem Lastwagen, der in die Leitplanke gestoßen und weitergefahren war. Sollte jemand sachdienliche Hinwiese auf den Unfallflüchtigen geben können, wird um Mitteilung unter der Telefonnummer 09281/ 704803 gebeten.