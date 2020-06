Erwischt 13-Jähriger will eine Flasche Gin klauen

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 13-Jähriger aus Schwandorf befand sich am Dienstagabend, 2. Juni, in einem Supermarkt Am Brunnfeld in Schwandorf. Dort wurde er durch den Kaufhausdetektiv dabei beobachtet, wie er eine Flasche Gin zunächst in einem Konservenregal versteckte und etwas später dann in seinem Rucksack verstaute.