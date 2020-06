Unfall in Schwandorf Stockenden Verkehr im Kurvenbereich zu spät bemerkt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstagnachmittag, 2. Juni, fuhr ein 26-Jähriger aus Weiding mit seinem VW Golf von der Dachelhofer Straße kommend in Richtung Ettmannsdorfer Straße. An der Ampel zur Güterhallenstraße staute sich der Verkehr bis unter die dortige Bahnunterführung.