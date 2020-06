Die Polizei bittet um Hinweise Unbekannter begrapscht 13-Jährige in einer Drogeriemarkt in Schwandorf

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Dienstag, 3. Juni, in der Zeit von 15 bis 15.16 Uhr befand sich ein 13-jähriges Mädchen mit ihrer Mutter im dm-Drogeriemarkt in der Paul-von-Denis-Straße in Schwandorf. In einem unbeobachteten Moment fasste ein bislang unbekannter Mann dem Mädchen über der Kleidung an die rechte Gesäßhälfte und entfernte sich dann wieder in einen anderen Bereich des Marktes.