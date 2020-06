Hubschrauber kam nicht zum Einsatz Glücklicher Ausgang einer Kletterpartie am Höhenglücksteig

Foto: Polizei Bayernn

Am Freitag, 29. Mai, beging ein 34-jähriger Mann aus Nürnberg den Höhenglücksteig. Es war seine erstmalige Klettertour für dieses Jahr. Obwohl der Mann ein erfahrener Kletterer ist und ihm zudem der Höhenglücksteig bekannt war, schaffte er den Ausstieg nicht und blieb in seiner Sicherung am Fels hängen.