Zeugen gesucht Unfallflucht in Bad Neualbenreuth – Täter kümmert sich nicht um Schaden

Am Pfingstmontag, 1. Juni, parkte eine 21-jährige Fahrzeugführerin ihren roten Ford in der Grundstückseinfahrt eines Einfamilienhauses in Bad Neualbenreuth im Ortsteil Maiersreuth. Zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr stieß ein unbekannter Täter gegen das geparkte Fahrzeug der 21-jährigen Frau.