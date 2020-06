Anzeige erstattet Österreicher führt Marihuana im Koffer mit

Am Montagmittag, 1. Juni, kontrollierten die Fahnder der Grenzpolizei Selb auf der Autobahn A93 bei Gattendorf einen Pkw mit österreichischer Zulassung. Dabei gab der 29-jährige Beifahrer bereitwillig an, in seinem Koffer eine geringe Menge Marihuana zum Eigenverbrauch mitzuführen und händigte das Rauschgift an die Beamten aus.