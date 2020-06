Am frühen Nachmittag des Pfingstmontags, 1. Juni, wollte ein 80-jähriger Schwandorfer mit seinem Pkw aus der Parkbucht gegenüber dem Bahnhof in Schwandorf in den Bahnhofplatz einfahren. Hierbei unterschätzte er den Abstand zu einem Kraftrad, das sich ihm von hinten aus Richtung Pesserlstraße näherte.

Schwandorf. Der 80-Jährige fuhr schließlich so knapp vor dem Motorrad in die Fahrbahn ein, dass der 53-jährige Fahrer des Motorrads nicht mehr rechtzeitig bremsen beziehungsweise ausweichen konnte. Das Motorrad krachte in die linke Fahrzeugseite des Pkws.

Der 53-Jährige wurde dabei an der rechten Hand und am rechten Bein leicht verletzt. An seiner Kawasaki entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro, am Skoda Octavia des 80-Jährigen in Höhe von circa 3.000 Euro.