Hinweise erbeten Unfallflüchtiger verursacht Schaden an geparktem Audi und kümmert sich nicht

Bereits am Montag, 4. Mai, in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 16.30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Rehabilitationsklinik „Passauer Wolf“ in der Eichendorffstraße 21 in Nittenau ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem dort geparkten blauen Audi A4 einen Schaden am rechten Kotflügel und der rechten Beifahrertür verursacht hat.